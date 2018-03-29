Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 14:09
d_12 написав: maxprofit написав:
0,6% кешбеку тепер лише за р2р з Привату, який дере 0,5% комісії
цей кеш-бек стосується тільки депозитів чи ще і погашення кредитної заборгованості?
Сьогодні експерементував з погашенням через п2п з карти привату, за 110 грн. приват злупив 5 грн, вчора віддав за поповнення 2 грн
приватівську карту закрив нафіг
Попробуйте с приложения моно, а не с привата.
mihasik
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Додано: Чет 29 бер, 2018 14:15
mihasik написав:
Проверял на 100грн, может на большей сумме есть?
поповнив раз для екперементу універсальну на 20 грн без комісії, вирішив через п2п переказати на карту моно - моно захотів мінімум 100 грн., вчора поповнював карту за номером, залишок вирішив зарахувати на свою карту, зелений ящик попросив запхати в нього цю карту, його бажання було задоволеним, але 2 грн зрізав.
ось так :(
d_12
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Додано: Чет 29 бер, 2018 14:17
v57 написав:
ща народ начнет проверять михасика
с каждого 5 привату!
не варто, спробуйте краще А-банк
п2п на моно за 0
ось так :(
d_12
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Додано: Чет 29 бер, 2018 14:22
mihasik написав:
Попробуйте с приложения моно, а не с привата.
я з моно це і зробив, тому приват і був мною посланий метеликів ловити, за експериментальне поповнення через п2п карти моно на 110 грн заплатив 7 грн (2 грн за поповнення карти універсальної, а 5 грн - за п2п з додатку моно)
ось так :(
d_12
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Додано: Чет 29 бер, 2018 14:48
Пополнил на 130грн. На скрине,видно, остаток 28.02грн, по факту сейчас 30.02грн. Посмотрю еще завтра в выписке)
mihasik
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Додано: Чет 29 бер, 2018 14:52
Получил карту Мони.Кредитный лимит-0.Из-за Михайловского, вестимо.В остальном кредитная история безупречная.Имеет смысл писать поддержке Мони ?
Lot
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Додано: Чет 29 бер, 2018 15:29
Lot написав:
Получил карту Мони.Кредитный лимит-0.Из-за Михайловского, вестимо.В остальном кредитная история безупречная.Имеет смысл писать поддержке Мони ?
юзать карту и нальют.смысл писАть поддержке = писать в инете
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Чет 29 бер, 2018 15:33
Lot написав:
Получил карту Мони.Кредитный лимит-0.Из-за Михайловского, вестимо.В остальном кредитная история безупречная.Имеет смысл писать поддержке Мони ?
так попробуйте хоть разок поднять лимит через апликуху, вот прям щас
миха тот побоку у нормальных банок
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:32
Lot написав:
Получил карту Мони.Кредитный лимит-0.Из-за Михайловского, вестимо.В остальном кредитная история безупречная.Имеет смысл писать поддержке Мони ?
Стучитесь .... и вам откроют.
Ratatui
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Додано: Чет 29 бер, 2018 22:09
mihasik написав: makor06 написав:
Вы про это еще в чате Приват24 напишите. Чо уж.
Вам повезло, и все... У всех есть комиссия в таком случае.
??? При чём здесь чат привата...
Человек спросил,я ответил.
Что значит повезло,она или есть или её нет.
Проверял на 100грн, может на большей сумме есть?
Голд или обычная?
Vint
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