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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 545546547548
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:51

А если пополнить сегодня вечером через iBox, какая вероятность, что деньги зайдут на карту сегодня-завтра и закроют льготный период?
hv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:53

  hv написав:А если пополнить сегодня вечером через iBox, какая вероятность, что деньги зайдут на карту сегодня-завтра и закроют льготный период?
100% если яящик в онлайн режиме.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:28

  hv написав:А если пополнить сегодня вечером через iBox, какая вероятность, что деньги зайдут на карту сегодня-завтра и закроют льготный период?


Даже можно завтра в 23-55, то должно закрыть (если ящик в онлайне)...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:07

  hv написав:А если пополнить сегодня вечером через iBox, какая вероятность, что деньги зайдут на карту сегодня-завтра и закроют льготный период?

Обычно заходят моментально. Редко бывает задержка до 10-30 минут.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:23

Re: Monobank

А где можно поменять моя карта Приватбанк? А то в январе перевыпустил Приватовскую, теперь Моня не видит. Приват сообщает что неверно введены реквизиты карты для перевода с карты.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:28

Re: Monobank

  Water написав:А где можно поменять моя карта Приватбанк?

просто убейте её свайпом влево (или вправо :)) и введите при случае обновлённые реквизиты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:53

  Vint написав:
  mihasik написав:
  makor06 написав:Вы про это еще в чате Приват24 напишите. Чо уж.

Вам повезло, и все... У всех есть комиссия в таком случае.

??? При чём здесь чат привата...
Человек спросил,я ответил.
Что значит повезло,она или есть или её нет.
Проверял на 100грн, может на большей сумме есть?

Голд или обычная?

Обычная
mihasik
 
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