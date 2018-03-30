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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 546547548549
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:26

Re: Monobank

0,5. Постфактум.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:24

  Хутін Пуй написав:автолюбители и автопроХфессионалы,какие сайты авто запчастей при оплате картой ОНЛИНЭ свинорыльный МСС дают :?:
АТО пора фильтров,масЁл и шин,турбин пришла....

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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:46

Re: Monobank

Вопрос по рассрочке, сбила с толку фраза "при досрочном погашении комиссия за кредит взимается в полном обьеме".
Допустим рассрочка на 1000 грн на 6 мес.
При досрочном погашении на втором месяце снимет проценты за все 6 месяцев или за 2?
bmwbmw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:48

  bmwbmw написав:Вопрос по рассрочке, сбила с толку фраза "при досрочном погашении комиссия за кредит взимается в полном обьеме".
Допустим рассрочка на 1000 грн на 6 мес.
При досрочном погашении на втором месяце снимет проценты за все 6 месяцев или за 2?

За все шесть, конечно
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:54

  novichok написав:За все шесть, конечно

Ого. В топку такие кредиты.
bmwbmw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:16

Re: Monobank

Чё там с категориями? Или анансов не будет? :-/
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lov2108
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Будут.
Через 24 часа 40 минут
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:22

  mustbe написав:Будут.
Через 24 часа 40 минут

Спасибо КЭП :mrgreen:
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 23:46

Re: Monobank

lov2108 написав:
  mustbe написав:Будут.
Через 24 часа 40 минут

Спасибо КЭП :mrgreen:
Через 23 часа 15 минут
Інкогніто
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  #<1 ... 546547548549
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