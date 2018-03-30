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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:26
0,5. Постфактум.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:24
Хутін Пуй написав:
автолюбители и автопроХфессионалы,какие сайты авто запчастей при оплате картой ОНЛИНЭ свинорыльный МСС дают
АТО пора фильтров,масЁл и шин,турбин пришла....
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:46
Вопрос по рассрочке, сбила с толку фраза "при досрочном погашении комиссия за кредит взимается в полном обьеме".
Допустим рассрочка на 1000 грн на 6 мес.
При досрочном погашении на втором месяце снимет проценты за все 6 месяцев или за 2?
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bmwbmw
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:48
bmwbmw написав:
Вопрос по рассрочке, сбила с толку фраза "при досрочном погашении комиссия за кредит взимается в полном обьеме".
Допустим рассрочка на 1000 грн на 6 мес.
При досрочном погашении на втором месяце снимет проценты за все 6 месяцев или за 2?
За все шесть, конечно
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novichok
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:54
novichok написав:
За все шесть, конечно
Ого. В топку такие кредиты.
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bmwbmw
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:16
Чё там с категориями? Или анансов не будет? :-/
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lov2108
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:21
Будут.
Через 24 часа 40 минут
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mustbe
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:22
mustbe написав:
Будут.
Через 24 часа 40 минут
Спасибо КЭП
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lov2108
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 23:46
lov2108 написав: mustbe написав:
Будут.
Через 24 часа 40 минут
Спасибо КЭП
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Інкогніто
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