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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 09:16
Re: Monobank
Там, якщо не плутаю, тільки раз було наперед, на січень, коли за грудневі катерогії моню полюбили навіть суперфани а так тільки натякають на щось, типу того ж індивідуального списку. Цікаво, чи зроблять зараз такий, чи знову тіко індпроценти...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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