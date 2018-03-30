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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 547548549550
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:16

Re: Monobank

Там, якщо не плутаю, тільки раз було наперед, на січень, коли за грудневі катерогії моню полюбили навіть суперфани :) а так тільки натякають на щось, типу того ж індивідуального списку. Цікаво, чи зроблять зараз такий, чи знову тіко індпроценти...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:46

А в курсе кто-нибудь, что за карта у Айбокс-банка? https://www.ibox.ua/ ? Уж больно она карту Монобанка напоминает.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:53

  ygn написав:А в курсе кто-нибудь, что за карта у Айбокс-банка? https://www.ibox.ua/ ? Уж больно она карту Монобанка напоминает.

Несостоявшийся проект финтех бэнда
sola
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:30

Если у меня в этом мес.400грн КБ, мне обязательно его перечислять, чтоб в следующем месяце опять собирать? Или его можно накапливать? Т.е. в следующем 400остается + новые 500 можно?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:32

  mihasik написав:Если у меня в этом мес.400грн КБ, мне обязательно его перечислять, чтоб в следующем месяце опять собирать? Или его можно накапливать? Т.е. в следующем 400остается + новые 500 можно?

можно копить.выводить дает 500 в месяц(402,50 чистоганом)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<1 ... 547548549550
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