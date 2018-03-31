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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 09:16
Re: Monobank
Там, якщо не плутаю, тільки раз було наперед, на січень, коли за грудневі катерогії моню полюбили навіть суперфани а так тільки натякають на щось, типу того ж індивідуального списку. Цікаво, чи зроблять зараз такий, чи знову тіко індпроценти...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 31 бер, 2018 17:46
А в курсе кто-нибудь, что за карта у Айбокс-банка?
Додано: Суб 31 бер, 2018 17:53
Несостоявшийся проект финтех бэнда
Додано: Суб 31 бер, 2018 18:30
Если у меня в этом мес.400грн КБ, мне обязательно его перечислять, чтоб в следующем месяце опять собирать? Или его можно накапливать? Т.е. в следующем 400остается + новые 500 можно?
Додано: Суб 31 бер, 2018 18:32
можно копить.выводить дает 500 в месяц(402,50 чистоганом)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 31 бер, 2018 19:39
Re: Monobank
то есть, в течение одного месяца больше 500 (402,50 чистоганом) перевести с кэшбечного на основной счет нельзя?
Додано: Суб 31 бер, 2018 19:40
А на минималку порог есть? Руб даст вывести?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 31 бер, 2018 19:46
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 31 бер, 2018 19:46
Re: Monobank
3.14 до часа Ч
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 31 бер, 2018 19:46
Re: Monobank
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