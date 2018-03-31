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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 548549550551
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:48

  casper12 написав:
wig написав:А на минималку порог есть? Руб даст вывести?
min 100

Тоесть гриша пропала? Или, когда придет рефский полтинник, плюс от Гороха, то выведу?
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:52

  wig написав:
  casper12 написав:
wig написав:А на минималку порог есть? Руб даст вывести?
min 100

Тоесть гриша пропала?


Три года не будет пропадать...
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:09

  Кащей написав:
выводить дает 500 в месяц(402,50 чистоганом)
то есть, в течение одного месяца больше 500 (402,50 чистоганом) перевести с кэшбечного на основной счет нельзя?


не верно ... !!
выводить можно хоть миллион !!!
заработать можно не более 500
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  #<1 ... 548549550551
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