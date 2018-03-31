Тоесть гриша пропала? Или, когда придет рефский полтинник, плюс от Гороха, то выведу?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 19:48
Тоесть гриша пропала? Или, когда придет рефский полтинник, плюс от Гороха, то выведу?
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Додано: Суб 31 бер, 2018 19:52
Три года не будет пропадать...
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:09
не верно ... !!
выводить можно хоть миллион !!!
заработать можно не более 500
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