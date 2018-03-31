Додано: Суб 31 бер, 2018 20:14

А что здесь за приколы с лимитом?

Как заманивают, пишут стопяцсот лимонов. А как получил карту - ноль грн. Даже у Привата бомжлимит 300 грн был.

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