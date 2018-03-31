RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552>
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:48

  casper12 написав:
wig написав:А на минималку порог есть? Руб даст вывести?
min 100

Тоесть гриша пропала? Или, когда придет рефский полтинник, плюс от Гороха, то выведу?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2717
З нами з: 06.01.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:52

  wig написав:
  casper12 написав:
wig написав:А на минималку порог есть? Руб даст вывести?
min 100

Тоесть гриша пропала?


Три года не будет пропадать...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 19.02.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:09

  Кащей написав:
выводить дает 500 в месяц(402,50 чистоганом)
то есть, в течение одного месяца больше 500 (402,50 чистоганом) перевести с кэшбечного на основной счет нельзя?


не верно ... !!
выводить можно хоть миллион !!!
заработать можно не более 500.
Нет ограничений на вывод, есть ограничение на возможно сть заработать .. после того как вы заработали 500 грн. последующий кеш-бек не начисляется больше. Но вывести вы можете неограниченную сумму. Т.е. ограничение тока на вывод по нижней планке - 100 грн.,, по верхней планке нет ограничений.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33970
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5385 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:14

А что здесь за приколы с лимитом?
Как заманивают, пишут стопяцсот лимонов. А как получил карту - ноль грн. Даже у Привата бомжлимит 300 грн был.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2717
З нами з: 06.01.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:15

  wig написав:А что здесь за приколы с лимитом?
Как заманивают, пишут стопяцсот лимонов. А как получил карту - ноль грн. Даже у Привата бомжлимит 300 грн был.


ну вот так ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33970
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5385 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:16

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:ну вот так ...

Добавят? Или юзай как дебетку только для транзита?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2717
З нами з: 06.01.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:19

  wig написав:
  IMPRINTER написав:ну вот так ...

Добавят? Или юзай как дебетку только для транзита?


вам Миша насрал в бюро ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33970
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5385 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:23

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:вам Миша насрал в бюро ?

Я с Михой распрощался задолго до банкрутства, а кредитов там вообще не брал.
Может что криворукие сотрудники или робот Моня неправильно сосканировали паспортные данные? Исправлял на стойке через "Заяву". В самом мобильном приложении дает сверить только ИНН.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2717
З нами з: 06.01.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:02

  IMPRINTER написав:
  Кащей написав:
выводить дает 500 в месяц(402,50 чистоганом)
то есть, в течение одного месяца больше 500 (402,50 чистоганом) перевести с кэшбечного на основной счет нельзя?


не верно ... !!
выводить можно хоть миллион !!!
заработать можно не более 500.
Нет ограничений на вывод, есть ограничение на возможно сть заработать .. после того как вы заработали 500 грн. последующий кеш-бек не начисляется больше. Но вывести вы можете неограниченную сумму. Т.е. ограничение тока на вывод по нижней планке - 100 грн.,, по верхней планке нет ограничений.

Т.е. я набрал 500 грн, не вывел, в в следующем месяце опять 500 грн.и уже могу 1000 вывести? Ну,нормально)
mihasik
 
Повідомлень: 204
З нами з: 26.10.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:16

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:не верно ... !!
выводить можно хоть миллион !!!
заработать можно не более 500.
Нет ограничений на вывод, есть ограничение на возможно сть заработать ..

точно! я ж лето жду для вывода)

  mihasik написав:Т.е. я набрал 500 грн, не вывел, в в следующем месяце опять 500 грн.и уже могу 1000 вывести?

с 1000 еще налоХи 19,5%
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 31 бер, 2018 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1423
З нами з: 03.12.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 549550551552>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mihasik, wolt450, югин і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5513)
31.03.2018 22:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.