Тоесть гриша пропала? Или, когда придет рефский полтинник, плюс от Гороха, то выведу?
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Додано: Суб 31 бер, 2018 19:48
Тоесть гриша пропала? Или, когда придет рефский полтинник, плюс от Гороха, то выведу?
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Додано: Суб 31 бер, 2018 19:52
Три года не будет пропадать...
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:09
не верно ... !!
выводить можно хоть миллион !!!
заработать можно не более 500.
Нет ограничений на вывод, есть ограничение на возможно сть заработать .. после того как вы заработали 500 грн. последующий кеш-бек не начисляется больше. Но вывести вы можете неограниченную сумму. Т.е. ограничение тока на вывод по нижней планке - 100 грн.,, по верхней планке нет ограничений.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:14
А что здесь за приколы с лимитом?
Как заманивают, пишут стопяцсот лимонов. А как получил карту - ноль грн. Даже у Привата бомжлимит 300 грн был.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:15
ну вот так ...
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:16
Re: Monobank
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:19
вам Миша насрал в бюро ?
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:23
Re: Monobank
Я с Михой распрощался задолго до банкрутства, а кредитов там вообще не брал.
Может что криворукие сотрудники или робот Моня неправильно сосканировали паспортные данные? Исправлял на стойке через "Заяву". В самом мобильном приложении дает сверить только ИНН.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 21:02
Т.е. я набрал 500 грн, не вывел, в в следующем месяце опять 500 грн.и уже могу 1000 вывести? Ну,нормально)
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:16
Re: Monobank
точно! я ж лето жду для вывода)
с 1000 еще налоХи 19,5%
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 31 бер, 2018 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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