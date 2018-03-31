да хоть год не выводите по 500 грн., а потом 6 000 выводите - лимита на вывод НЕТ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:16
да хоть год не выводите по 500 грн., а потом 6 000 выводите - лимита на вывод НЕТ.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 21:45
в размере об.платежа субсидиантов в неотоп и отоп сезон.В отоп размер ОП гораздо меньше.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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