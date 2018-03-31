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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 550551552553554>
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:16

  mihasik написав:Т.е. я набрал 500 грн, не вывел, в в следующем месяце опять 500 грн.и уже могу 1000 вывести? Ну,нормально)


да хоть год не выводите по 500 грн., а потом 6 000 выводите - лимита на вывод НЕТ.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:34

В чём прикол не выводить месяцами? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:45

  Vorlon написав:В чём прикол не выводить месяцами? :o

в размере об.платежа субсидиантов в неотоп и отоп сезон.В отоп размер ОП гораздо меньше.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:51

  Мизантрóп написав:
  Vorlon написав:В чём прикол не выводить месяцами? :o

в размере об.платежа субсидиантов в неотоп и отоп сезон.В отоп размер ОП гораздо меньше.

Сорри за оффтоп, а нужно в отдел субсидий обращаться,что доп.доход в одном месяце появился или они сами молча пересчитают и претензий не будет?
Просто они пишут,что любые изменения нужно им сообщать,чтоб не лишили.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:53

  mihasik написав:
  Мизантрóп написав:
  Vorlon написав:В чём прикол не выводить месяцами? :o

в размере об.платежа субсидиантов в неотоп и отоп сезон.В отоп размер ОП гораздо меньше.

Сорри за оффтоп, а нужно в отдел субсидий обращаться,что доп.доход в одном месяце появился или они сами молча пересчитают и претензий не будет?
Просто они пишут,что любые изменения нужно им сообщать,чтоб не лишили.


не нужно.
сообщать им типа нужно о покупке товара ценой свіше 50 к ... н овы сами понимаете кто про такое скажет - это если этот товар надо брать на учет - квартира, машина ... а все остальное кто узнает ? )
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:08

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:а все остальное кто узнает ?

А если картой?
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:27

  wig написав:
  IMPRINTER написав:а все остальное кто узнает ?

А если картой?


это банковская тайна
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:29

  wig написав:
  IMPRINTER написав:а все остальное кто узнает ?

А если картой?

Пока у них руки связаны.
Но лучше не рисковать.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:02

в апреле категории *г**** - аптек нет.

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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:04

Re: Monobank

Індивідуального набору теж, бачу, нема...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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