Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:16
mihasik написав:
Т.е. я набрал 500 грн, не вывел, в в следующем месяце опять 500 грн.и уже могу 1000 вывести? Ну,нормально)
да хоть год не выводите по 500 грн., а потом 6 000 выводите - лимита на вывод НЕТ.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 21:34
В чём прикол не выводить месяцами?
Vorlon
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Додано: Суб 31 бер, 2018 21:45
Vorlon написав:
В чём прикол не выводить месяцами?
в размере об.платежа субсидиантов в неотоп и отоп сезон.В отоп размер ОП гораздо меньше.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Суб 31 бер, 2018 21:51
Мизантрóп написав: Vorlon написав:
В чём прикол не выводить месяцами?
в размере об.платежа субсидиантов в неотоп и отоп сезон.В отоп размер ОП гораздо меньше.
Сорри за оффтоп, а нужно в отдел субсидий обращаться,что доп.доход в одном месяце появился или они сами молча пересчитают и претензий не будет?
Просто они пишут,что любые изменения нужно им сообщать,чтоб не лишили.
mihasik
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Додано: Суб 31 бер, 2018 21:53
mihasik написав: Мизантрóп написав: Vorlon написав:
В чём прикол не выводить месяцами?
в размере об.платежа субсидиантов в неотоп и отоп сезон.В отоп размер ОП гораздо меньше.
Сорри за оффтоп, а нужно в отдел субсидий обращаться,что доп.доход в одном месяце появился или они сами молча пересчитают и претензий не будет?
Просто они пишут,что любые изменения нужно им сообщать,чтоб не лишили.
не нужно.
сообщать им типа нужно о покупке товара ценой свіше 50 к ... н овы сами понимаете кто про такое скажет - это если этот товар надо брать на учет - квартира, машина ... а все остальное кто узнает ? )
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Додано: Суб 31 бер, 2018 22:08
IMPRINTER написав:
а все остальное кто узнает ?
А если картой?
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wig
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Додано: Суб 31 бер, 2018 22:27
wig написав: IMPRINTER написав:
а все остальное кто узнает ?
А если картой?
это банковская тайна
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IMPRINTER
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Додано: Суб 31 бер, 2018 22:29
wig написав: IMPRINTER написав:
а все остальное кто узнает ?
А если картой?
Пока у них руки связаны.
Но лучше не рисковать.
mihasik
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:02
в апреле категории *г**** - аптек нет.
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IMPRINTER
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:04
Індивідуального набору теж, бачу, нема...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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