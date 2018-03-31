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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:07
GrafBV
-1,5% почти .. там та чистые 5% а тут грязные.
моню фтопку. юзаем эксим, поддерживаем государство.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Суб 31 бер, 2018 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:07
Розваги та спорт подрезали, было 12/6 в феврале.
Интересно, у тех кто в спортмастере не свинорылил оставили 12/6?
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WachtAmRhein
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:08
WachtAmRhein написав:
Розваги та спорт подрезали, было 12/6 в феврале.
Интересно, у тех кто в спортмастере не свинорылил оставили 12/6?
категории у всех одинаковые как и раньше.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:08
Без Аптек - отправляется на скамейку запасных до мая
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:10
IMPRINTER написав: WachtAmRhein написав:
Розваги та спорт подрезали, было 12/6 в феврале.
Интересно, у тех кто в спортмастере не свинорылил оставили 12/6?
категории у всех одинаковые как и раньше.
Категории одинаковые, проценты разные. Например в марте в атбэшных свинорылов было 3/1 по свпермаркетам, а у меня и других честных граждан 4/2.
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WachtAmRhein
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:10
IMPRINTER написав:GrafBV
-1,5% почти .. там та чистые 5% а тут грязные.
моню фтопку. юзаем эксим, поддерживаем государство.
Ексім же дебетна - не вигідно без грейсу , хіба ні ?
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maxprofit
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:12
Що за занепадницькі настрої? Книжковий клуб прикрили чи що?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:12
maxprofit написав: IMPRINTER написав:GrafBV
-1,5% почти .. там та чистые 5% а тут грязные.
моню фтопку. юзаем эксим, поддерживаем государство.
Ексім же дебетна - не вигідно без грейсу , хіба ні ?
дебетка.
ну и что - мне главное выхлоп, я что нищеброд какой-то)
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IMPRINTER
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