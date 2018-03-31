RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 551552553554>
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:04

  IMPRINTER написав:в апреле категории *г**** - аптек нет.

Зображення

-1% от вашего на все.
GrafBV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 26.12.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:06

  GrafBV написав:
  IMPRINTER написав:в апреле категории *г**** - аптек нет.

Зображення

-1% от вашего на все.


Аналогічно :(
V2
4
 
Повідомлень: 5066
З нами з: 03.07.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:07

GrafBV

-1,5% почти .. там та чистые 5% а тут грязные.
моню фтопку. юзаем эксим, поддерживаем государство.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 31 бер, 2018 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33976
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5385 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:07

Розваги та спорт подрезали, было 12/6 в феврале.

Интересно, у тех кто в спортмастере не свинорылил оставили 12/6?
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8220
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:08

  WachtAmRhein написав:Розваги та спорт подрезали, было 12/6 в феврале.

Интересно, у тех кто в спортмастере не свинорылил оставили 12/6?


категории у всех одинаковые как и раньше.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33976
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5385 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:08

Без Аптек - отправляется на скамейку запасных до мая
mustbe
 
Повідомлень: 340
З нами з: 27.12.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:10

  IMPRINTER написав:
  WachtAmRhein написав:Розваги та спорт подрезали, было 12/6 в феврале.

Интересно, у тех кто в спортмастере не свинорылил оставили 12/6?


категории у всех одинаковые как и раньше.


Категории одинаковые, проценты разные. Например в марте в атбэшных свинорылов было 3/1 по свпермаркетам, а у меня и других честных граждан 4/2. ;-)
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8220
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:10

  IMPRINTER написав:GrafBV

-1,5% почти .. там та чистые 5% а тут грязные.
моню фтопку. юзаем эксим, поддерживаем государство.

Ексім же дебетна - не вигідно без грейсу , хіба ні ?
maxprofit
 
Повідомлень: 580
З нами з: 19.11.08
Подякував: 574 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:12

Що за занепадницькі настрої? Книжковий клуб прикрили чи що?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2090
З нами з: 18.08.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 23:12

  maxprofit написав:
  IMPRINTER написав:GrafBV

-1,5% почти .. там та чистые 5% а тут грязные.
моню фтопку. юзаем эксим, поддерживаем государство.

Ексім же дебетна - не вигідно без грейсу , хіба ні ?


дебетка.
ну и что - мне главное выхлоп, я что нищеброд какой-то)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33976
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5385 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 551552553554>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, V2, wolt450 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5535)
01.04.2018 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.