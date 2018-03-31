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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 23:12
WachtAmRhein написав: IMPRINTER написав: WachtAmRhein написав:
Розваги та спорт подрезали, было 12/6 в феврале.
Интересно, у тех кто в спортмастере не свинорылил оставили 12/6?
категории у всех одинаковые как и раньше.
Категории одинаковые, проценты разные. Например в марте в атбэшных свинорылов было 3/1 по свпермаркетам, а у меня и других честных граждан 4/2.
Я ни разу не свинорылил в спортмастерах, на апрель 9/4.
Видать наказали за февраль супермаркеты и март аптеки (как не прискорбно, но они были очень кстати)
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GrafBV
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:13
WachtAmRhein написав:
Категории одинаковые, проценты разные. Например в марте в атбэшных свинорылов было 3/1 по свпермаркетам, а у меня и других честных граждан 4/2.
В березні насвинорилив в маркетах аж на 42 грн. кеш-беку, проте в квітні теж зрізали до 3%.
В лютому розваги і спорт було 12%, у квітні вже 9%.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:15
Капец, а чего ж у меня спорт 10/5 оставили, я в феврале по максимуму затоварился.
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WachtAmRhein
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:19
WachtAmRhein
Можливо, Ви там неліквід розбирали?
Востаннє редагувалось V2
в Суб 31 бер, 2018 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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V2
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:24
ну хоть продукты дали ,а не животные))
В такой день и не пошутили...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:50
Мегого була Розваги/спорт - стала кіно !
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maxprofit
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:53
IMPRINTER написав: maxprofit написав: IMPRINTER написав:GrafBV
-1,5% почти .. там та чистые 5% а тут грязные.
моню фтопку. юзаем эксим, поддерживаем государство.
Ексім же дебетна - не вигідно без грейсу , хіба ні ?
дебетка.
ну и что - мне главное выхлоп, я что нищеброд какой-то)
А де там про КБ, что-то не нашел на сайте?
Куча карт, а де, шО...
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mihasik
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:54
maxprofit написав:
Мегого була Розваги/спорт - стала кіно !
Да,с этим будут засады.
Был в игровой комнате детской, там как кафе прошло
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mihasik
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Додано: Суб 31 бер, 2018 23:55
mihasik в ЛС,а то Фантом наругает
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Нед 01 кві, 2018 00:36
Сегодня в кондитерской забирал тортик дочке на др и передо мной чувак расчитывался моней, даже глянул по моей просьбе в приложении какая категория, оказалось кафе и рестораны.
Растёт поголовье!!!
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WachtAmRhein
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