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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 552553554555
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 05:31

  Мизантрóп написав:ну хоть продукты дали ,а не животные))
В такой день и не пошутили...

Несколько свинорылов жалуются, что у них вместо продуктов таки категория Животные под 20/10 :shock:
sola
 
Повідомлень: 3968
З нами з: 02.03.09
Подякував: 456 раз.
Подякували: 447 раз.
 
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  #<1 ... 552553554555
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