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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 05:31
Мизантрóп написав:
ну хоть продукты дали ,а не животные))
В такой день и не пошутили...
Несколько свинорылов жалуются, что у них вместо продуктов таки категория Животные под 20/10
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sola
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