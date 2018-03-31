Додано: Нед 01 кві, 2018 08:42

yama



по всем картам ВИЗА Эксима платится кешбек в зависимости от класса:



- для карты Visa Classic - ставка 2% от суммы оплаты, применяется к оплатам на общую сумму до 15 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1% от суммы оплаты;

- для карты Visa Gold - ставка 3% от суммы оплаты, применяется к оплатам на общую сумму до 18 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1% от суммы оплаты;

- для карты Visa Platinum - ставка 5% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты;

- для карты Visa Infinite - ставка 7% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 25 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,5% от суммы оплаты.

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