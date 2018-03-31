Несколько свинорылов жалуются, что у них вместо продуктов таки категория Животные под 20/10
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Додано: Нед 01 кві, 2018 05:31
Додано: Нед 01 кві, 2018 07:56
Re: Monobank
Приличные категории подрезали до 3%, бензина нет второй месяц. Моня решил сворачиваться с набором новых клиентов?
Додано: Нед 01 кві, 2018 08:03
О, прикольная категория - я её давно жду чтобы питомцу накупить кучу хрени.
Кстати, подскажите, а что из стоящих магазов подходят под категорию розвагы и спирт?
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Додано: Нед 01 кві, 2018 08:17
Re: Monobank
1) подскажите сеть оффлайн магазинов ibis.net.ua под какую категорию подходит ?
2) как в эксиме верно называется карта с кешбеком 5%
свинорыл
Додано: Нед 01 кві, 2018 08:36
Вывести можно и больше 500 в месяц (т.е. больше 402,50 чистоганом), у меня в марте так вышло (остался хвостик за февраль).
А вот насчитать больше 500 не получится.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 01 кві, 2018 08:42
За свои разве что такси...
Или, под видом книг можно в газетных киосках сигареты покупать?
Востаннє редагувалось wig в Нед 01 кві, 2018 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 08:42
yama
по всем картам ВИЗА Эксима платится кешбек в зависимости от класса:
- для карты Visa Classic - ставка 2% от суммы оплаты, применяется к оплатам на общую сумму до 15 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1% от суммы оплаты;
- для карты Visa Gold - ставка 3% от суммы оплаты, применяется к оплатам на общую сумму до 18 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1% от суммы оплаты;
- для карты Visa Platinum - ставка 5% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты;
- для карты Visa Infinite - ставка 7% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 25 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,5% от суммы оплаты.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 08:43
У меня аналогичный набор с теми же процентами! Спасибо, yama, не пришлось мучаться с отправкой картинки со смарта.
В прошлом месяце первый раз за все время выбрал весь кешбэк, и вижу, что уже попал в категорию "обиженных кешбэком", в смысле, пониженный процент.
Честно говоря, мне тут и выбрать нечего, кроме продуктов. И те 3%. Скукота ((
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:06
Re: Monobank
када %% по единственной,хде свои
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