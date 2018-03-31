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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 552553554555
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 05:31

  Мизантрóп написав:ну хоть продукты дали ,а не животные))
В такой день и не пошутили...

Несколько свинорылов жалуются, что у них вместо продуктов таки категория Животные под 20/10 :shock:
sola
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 07:56

Re: Monobank

Приличные категории подрезали до 3%, бензина нет второй месяц. Моня решил сворачиваться с набором новых клиентов?
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:03

  sola написав:
  Мизантрóп написав:ну хоть продукты дали ,а не животные))
В такой день и не пошутили...

Несколько свинорылов жалуются, что у них вместо продуктов таки категория Животные под 20/10 :shock:

О, прикольная категория - я её давно жду чтобы питомцу накупить кучу хрени.
Кстати, подскажите, а что из стоящих магазов подходят под категорию розвагы и спирт? :D
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:17

Re: Monobank

1) подскажите сеть оффлайн магазинов ibis.net.ua под какую категорию подходит ?
2) как в эксиме верно называется карта с кешбеком 5%Зображення
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:36

  Мизантрóп написав:
  mihasik написав:Если у меня в этом мес.400грн КБ, мне обязательно его перечислять, чтоб в следующем месяце опять собирать? Или его можно накапливать? Т.е. в следующем 400остается + новые 500 можно?

можно копить.выводить дает 500 в месяц(402,50 чистоганом)


Вывести можно и больше 500 в месяц (т.е. больше 402,50 чистоганом), у меня в марте так вышло (остался хвостик за февраль).
А вот насчитать больше 500 не получится.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:42

За свои разве что такси...
Или, под видом книг можно в газетных киосках сигареты покупать?
Востаннє редагувалось wig в Нед 01 кві, 2018 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:42

yama

по всем картам ВИЗА Эксима платится кешбек в зависимости от класса:

- для карты Visa Classic - ставка 2% от суммы оплаты, применяется к оплатам на общую сумму до 15 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1% от суммы оплаты;
- для карты Visa Gold - ставка 3% от суммы оплаты, применяется к оплатам на общую сумму до 18 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1% от суммы оплаты;
- для карты Visa Platinum - ставка 5% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты;
- для карты Visa Infinite - ставка 7% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 25 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,5% от суммы оплаты.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:43

  yama написав:1) подскажите сеть оффлайн магазинов ibis.net.ua под какую категорию подходит ?
2) как в эксиме верно называется карта с кешбеком 5%Зображення


У меня аналогичный набор с теми же процентами! Спасибо, yama, не пришлось мучаться с отправкой картинки со смарта.
В прошлом месяце первый раз за все время выбрал весь кешбэк, и вижу, что уже попал в категорию "обиженных кешбэком", в смысле, пониженный процент.
Честно говоря, мне тут и выбрать нечего, кроме продуктов. И те 3%. Скукота ((
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:06

Re: Monobank

када %% по единственной,хде свои :?:
Католический Песах без благодатного огня :twisted:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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