Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:15
IMPRINTER написав: yama
по всем картам
ВИЗА
Эксима платится кешбек в зависимости от класса:
- для карты Visa Classic - ставка 2% от суммы оплаты, применяется к оплатам на общую сумму до 15 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1% от суммы оплаты;
- для карты Visa Gold - ставка 3% от суммы оплаты, применяется к оплатам на общую сумму до 18 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1% от суммы оплаты;
- для карты Visa Platinum - ставка 5% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты;
- для карты Visa Infinite - ставка 7% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 25 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,5% от суммы оплаты.
хватит рекламировать карту другого банка
монобанк это кредитный лимит и индивидуальный подход .
никому не верю
sens
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Додано: Нед 01 кві, 2018 09:25
sens написав:
монобанк это кредитный лимит и индивидуальный подход
Что? Где?
Лучшее предложение сейчас не у Монобанка, а у Альфы и Эксима.
Моно - карта для экзотических категорий покупок.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Нед 01 кві, 2018 09:29
guntherhouse777 написав:
два месяца подряд набирал полное лукошко.
Дали КБ на этот месяц +1% К Вашему. (как у Импри)
а неокэшбэченные транзакции вообще были по карте?
по всем картам ВИЗА Эксима платится кешбек в зависимости от класса:
налог берут с него?
Кащей
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Додано: Нед 01 кві, 2018 09:31
Кащей написав:
налог берут с него?
Там же купоны на скидки. Какой налог.
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wig
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Додано: Нед 01 кві, 2018 09:46
wig написав: Кащей написав:
налог берут с него?
Там же купоны на скидки. Какой налог.
Эксим считает что налог есть ...
МК ривордс тоже платит налог по всем фантикам.
Но платят за свой счет.
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IMPRINTER
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Додано: Нед 01 кві, 2018 10:45
Господа состоятельные кроты, а 5931 в "Одежду и обувь" входит?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: Нед 01 кві, 2018 10:51
wig написав:Господа состоятельные кроты, а 5931 в "Одежду и обувь" входит?
Одяг і взуття Товари та послуги в спеціалізованих магазинах одягу, взуття Коди МСС: 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 5949, 7251, 7296.
stryzhko
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Додано: Нед 01 кві, 2018 10:52
Кащей написав: guntherhouse777 написав:
два месяца подряд набирал полное лукошко.
Дали КБ на этот месяц +1% К Вашему. (как у Импри)
а неокэшбэченные транзакции вообще были по карте?
А что, надо было?
А если серьезно, как кто думает, анализируют процент неокешбеченных транзакций? У меня за март ни одной такой не было. Свинорыл я или где?!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
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Додано: Нед 01 кві, 2018 10:56
Жодної некешбечної, %% не зарізали. Але кешбеку тіки 158 на місяць
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Нед 01 кві, 2018 11:01
stryzhko написав:
Одяг і взуття Товари та послуги в спеціалізованих магазинах одягу, взуття Коди МСС: 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 5949, 7251, 7296.
Спасибо. А всякие Онтакси/Отакси/Уберы пойдут как такси, или информационные услуги?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Повідомлень: 2722
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Подякував: 47 раз.
Подякували: 161 раз.
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