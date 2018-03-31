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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:02
убер как такси хорошо шел в январе.
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makor06
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Додано: Нед 01 кві, 2018 11:03
wig написав: А всякие Онтакси/Отакси/Уберы пойдут как такси, или информационные услуги?
Таксі лише код МСС: 4121.
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stryzhko
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Додано: Нед 01 кві, 2018 11:06
wig написав: stryzhko написав:
Одяг і взуття Товари та послуги в спеціалізованих магазинах одягу, взуття Коди МСС: 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 5949, 7251, 7296.
Спасибо. А всякие Онтакси/Отакси/Уберы пойдут как такси, или информационные услуги?
Уклон в феврале шел как такси
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GrafBV
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Додано: Нед 01 кві, 2018 11:06
Совсем Моня скучным стал.
Эта карта подходит продвинутым оленям, которые только-только слезли с пальмы и научились не бежать к ближайшему банкомату в день зарплаты.
Нормальным людям - делать тут практически нечего, разве что на такси кататься.
На полочку
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mustbe
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Додано: Нед 01 кві, 2018 11:08
да ну вы задолбали, каждый месяц писать что положили карту моно на получку. Ну положили и положили, думаете это кому то интересно?
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makor06
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Додано: Нед 01 кві, 2018 11:13
Искатель написав:
А если серьезно, как кто думает, анализируют процент неокешбеченных транзакций? У меня за март ни одной такой не было.
Жодної некешбечної, %% не зарізали
Ну что тут скажешь. Два фактора перебрали - осталось еще 998 проанализировать.
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Кащей
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Додано: Нед 01 кві, 2018 11:31
Кащей написав: Искатель написав:
А если серьезно, как кто думает, анализируют процент неокешбеченных транзакций? У меня за март ни одной такой не было.
Жодної некешбечної, %% не зарізали
Ну что тут скажешь. Два фактора перебрали - осталось еще 998 проанализировать.
Я в марте первый раз 500 грн кешбэка набрал. До этого столько не выходило. Может, в комплексе со всем остальным.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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