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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:02

Re: Monobank

убер как такси хорошо шел в январе.
makor06
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:03

Re: Monobank

wig написав: А всякие Онтакси/Отакси/Уберы пойдут как такси, или информационные услуги?


Таксі лише код МСС: 4121.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:06

  wig написав:
  stryzhko написав:Одяг і взуття Товари та послуги в спеціалізованих магазинах одягу, взуття Коди МСС: 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 5949, 7251, 7296.

Спасибо. А всякие Онтакси/Отакси/Уберы пойдут как такси, или информационные услуги?

Уклон в феврале шел как такси
GrafBV
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:06

Совсем Моня скучным стал.
Эта карта подходит продвинутым оленям, которые только-только слезли с пальмы и научились не бежать к ближайшему банкомату в день зарплаты.
Нормальным людям - делать тут практически нечего, разве что на такси кататься.
На полочку
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:08

Re: Monobank

да ну вы задолбали, каждый месяц писать что положили карту моно на получку. Ну положили и положили, думаете это кому то интересно?
makor06
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:13

Re: Monobank

  Искатель написав:А если серьезно, как кто думает, анализируют процент неокешбеченных транзакций? У меня за март ни одной такой не было.

Жодної некешбечної, %% не зарізали

Ну что тут скажешь. Два фактора перебрали - осталось еще 998 проанализировать.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:31

  Кащей написав:
  Искатель написав:А если серьезно, как кто думает, анализируют процент неокешбеченных транзакций? У меня за март ни одной такой не было.

Жодної некешбечної, %% не зарізали

Ну что тут скажешь. Два фактора перебрали - осталось еще 998 проанализировать.


Я в марте первый раз 500 грн кешбэка набрал. До этого столько не выходило. Может, в комплексе со всем остальным.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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  #<1 ... 554555556557
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