IMPRINTER написав:

по всем картамЭксима платится кешбек в зависимости от класса:- для карты Visa Classic - ставка 2% от суммы оплаты, применяется к оплатам на общую сумму до 15 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1% от суммы оплаты;- для карты Visa Gold - ставка 3% от суммы оплаты, применяется к оплатам на общую сумму до 18 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1% от суммы оплаты;- для карты Visa Platinum - ставка 5% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты;- для карты Visa Infinite - ставка 7% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 25 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,5% от суммы оплаты.