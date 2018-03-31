Какой каждый месяц? Каждый день:
Если еще Моня добавит 1001й фактор - наличие бомжеплатины от Эксима и срежет таким свинорылам кино, аптеки, такси, книги, то такие будут каждый месяц заходить в эту ветку только чтобы положить Моню на полочку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:37
Какой каждый месяц? Каждый день:
Если еще Моня добавит 1001й фактор - наличие бомжеплатины от Эксима и срежет таким свинорылам кино, аптеки, такси, книги, то такие будут каждый месяц заходить в эту ветку только чтобы положить Моню на полочку.
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