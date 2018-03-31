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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:37

  makor06 написав:да ну вы задолбали, каждый месяц писать что положили карту моно на получку. Ну положили и положили, думаете это кому то интересно?

Какой каждый месяц? Каждый день:
  mustbe написав: Додано: Суб 31 бер, 2018
Без Аптек - отправляется на скамейку запасных до мая

Если еще Моня добавит 1001й фактор - наличие бомжеплатины от Эксима и срежет таким свинорылам кино, аптеки, такси, книги, то они будут каждый месяц заходить в эту ветку только чтобы положить Моню на полочку.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:56

Re: Monobank

Горох с Дубом сами этого хотели, все свинорылы у них, а олени в привате остались
dexter
 
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Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:01

  dexter написав:Горох с Дубом сами этого хотели, все свинорылы у них, а олени в привате остались

Какие тут свинорылы в апреле?
У них ни нормальных стручков ни жёлудей щас нема, ну разве шо книжку какую почитать, да на роликах покататься :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:17

  clientage написав:
  dexter написав:Горох с Дубом сами этого хотели, все свинорылы у них, а олени в привате остались

Какие тут свинорылы в апреле?
У них ни нормальных стручков ни жёлудей щас нема, ну разве шо книжку какую почитать, да на роликах покататься :mrgreen: :mrgreen:


магазины в этом месяце 4% :oops:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:34

  sens написав:
  clientage написав:Какие тут свинорылы в апреле?
У них ни нормальных стручков ни жёлудей щас нема, ну разве шо книжку какую почитать, да на роликах покататься :mrgreen: :mrgreen:


магазины в этом месяце 4% :oops:

На платину я не тяну, по этому из-за этого желудя монобанк в списке приоритета.
pavyak
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  #<1 ... 555556557558
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