Какой каждый месяц? Каждый день:
Если еще Моня добавит 1001й фактор - наличие бомжеплатины от Эксима и срежет таким свинорылам кино, аптеки, такси, книги, то они будут каждый месяц заходить в эту ветку только чтобы положить Моню на полочку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:37
Какой каждый месяц? Каждый день:
Если еще Моня добавит 1001й фактор - наличие бомжеплатины от Эксима и срежет таким свинорылам кино, аптеки, такси, книги, то они будут каждый месяц заходить в эту ветку только чтобы положить Моню на полочку.
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:56
Re: Monobank
Горох с Дубом сами этого хотели, все свинорылы у них, а олени в привате остались
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:01
Какие тут свинорылы в апреле?
У них ни нормальных стручков ни жёлудей щас нема, ну разве шо книжку какую почитать, да на роликах покататься
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:17
магазины в этом месяце 4%
никому не верю
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:34
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:37
То просто всенародная забава: каждое 1-е число месяца гнобить этого убогого и жадного Моню за то, что он убогий и жадный.
Для инновационного банка без отделений: кб на Продукты 3,2%-2,4% - это стыд и позор
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:52
Что за карта? У эксима же все карты сильно платные. Или нет?
PS: Аптеки зря подрезали - подлость это. С мони теперь только прифитные платежи, а для остальных - другие карты. На каждую хитрую задницу есть хрен с резьбой.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:17
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:22
Львов " Розваги та спорт" 10% с кредитных
свинорыл
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:41
кхм.. в прошлом месяце только по продуктах выбрал 200 я и жена столько же + - , в прошлом также пригодились "красота и здоровье" это например и дорогущие анализы в эскулаб, салоны красоты, аптеки и т.д., в этом месяце продукты порезали с 4% до 3% . В этом месяце я выгреб весь кешбек за 1 одну покупку и еще наагитировал несколько человек . Меня все устраивает, только вот 500 грн маловато ну ничего есть еще карта жены и карты других родственников можно договориться . Кто учиться или кому по работе надо справочников энциклопедий каких купить 19% очень неплохо при цене справочника 500+ одними учебниками весь кешбек можно выгребать . Даже компанией в кино или на концерт сходить - приятно . Я б даже на животных не обиделся а закупил бы своему животным корма на ... вперед. Кто может быть недоволен не понимаю ...
Жду стройматериалы ... но это имхо слишком жирно будет, а посему маловероятно, разве что 2% насыпят
свинорыл
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