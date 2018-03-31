Додано: Нед 01 кві, 2018 16:41

mustbe написав: То просто всенародная забава: каждое 1-е число месяца гнобить этого убогого и жадного Моню за то, что он убогий и жадный.

Для инновационного банка без отделений: кб на Продукты 3,2%-2,4% - это стыд и позор То просто всенародная забава: каждое 1-е число месяца гнобить этого убогого и жадного Моню за то, что он убогий и жадный.Для инновационного банка без отделений: кб на Продукты 3,2%-2,4% - это стыд и позор

кхм.. в прошлом месяце только по продуктах выбрал 200 я и жена столько же + - , в прошлом также пригодились "красота и здоровье" это например и дорогущие анализы в эскулаб, салоны красоты, аптеки и т.д., в этом месяце продукты порезали с 4% до 3%. В этом месяце я выгреб весь кешбек за 1 одну покупку и еще наагитировал несколько человек . Меня все устраивает, только вот 500 грн маловато ну ничего есть еще карта жены и карты других родственников можно договориться. Кто учиться или кому по работе надо справочников энциклопедий каких купить 19% очень неплохо при цене справочника 500+ одними учебниками весь кешбек можно выгребать. Даже компанией в кино или на концерт сходить - приятно . Я б даже на животных не обиделся а закупил бы своему животным корма на ... вперед. Кто может быть недоволен не понимаю ...Жду стройматериалы ... но это имхо слишком жирно будет, а посему маловероятно, разве что 2% насыпят