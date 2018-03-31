RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 556557558559>
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:37

  makor06 написав:да ну вы задолбали, каждый месяц писать что положили карту моно на получку. Ну положили и положили, думаете это кому то интересно?

Какой каждый месяц? Каждый день:
  mustbe написав: Додано: Суб 31 бер, 2018
Без Аптек - отправляется на скамейку запасных до мая

Если еще Моня добавит 1001й фактор - наличие бомжеплатины от Эксима и срежет таким свинорылам кино, аптеки, такси, книги, то они будут каждый месяц заходить в эту ветку только чтобы положить Моню на полочку.
Poleg
 
Повідомлень: 153
З нами з: 23.03.12
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:56

Re: Monobank

Горох с Дубом сами этого хотели, все свинорылы у них, а олени в привате остались
dexter
 
Повідомлень: 66
З нами з: 10.04.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:01

  dexter написав:Горох с Дубом сами этого хотели, все свинорылы у них, а олени в привате остались

Какие тут свинорылы в апреле?
У них ни нормальных стручков ни жёлудей щас нема, ну разве шо книжку какую почитать, да на роликах покататься :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24058
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1939 раз.
Подякували: 2703 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:17

  clientage написав:
  dexter написав:Горох с Дубом сами этого хотели, все свинорылы у них, а олени в привате остались

Какие тут свинорылы в апреле?
У них ни нормальных стручков ни жёлудей щас нема, ну разве шо книжку какую почитать, да на роликах покататься :mrgreen: :mrgreen:


магазины в этом месяце 4% :oops:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10663
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:34

  sens написав:
  clientage написав:Какие тут свинорылы в апреле?
У них ни нормальных стручков ни жёлудей щас нема, ну разве шо книжку какую почитать, да на роликах покататься :mrgreen: :mrgreen:


магазины в этом месяце 4% :oops:

На платину я не тяну, по этому из-за этого желудя монобанк в списке приоритета.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2053
З нами з: 15.02.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:37

То просто всенародная забава: каждое 1-е число месяца гнобить этого убогого и жадного Моню за то, что он убогий и жадный.
Для инновационного банка без отделений: кб на Продукты 3,2%-2,4% - это стыд и позор
mustbe
 
Повідомлень: 343
З нами з: 27.12.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:52

  IMPRINTER написав:дебетка.
ну и что - мне главное выхлоп, я что нищеброд какой-то)

Что за карта? У эксима же все карты сильно платные. Или нет?
PS: Аптеки зря подрезали - подлость это. С мони теперь только прифитные платежи, а для остальных - другие карты. На каждую хитрую задницу есть хрен с резьбой.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 443
З нами з: 24.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:17

  Gas написав:С мони теперь только прифитные платежи


НиколаЯныч детектед
mustbe
 
Повідомлень: 343
З нами з: 27.12.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:22

  yama написав:1) подскажите сеть оффлайн магазинов ibis.net.ua под какую категорию подходит ?

Львов " Розваги та спорт" 10% с кредитных :wink: 8)
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 49
З нами з: 12.08.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:41

  mustbe написав:То просто всенародная забава: каждое 1-е число месяца гнобить этого убогого и жадного Моню за то, что он убогий и жадный.
Для инновационного банка без отделений: кб на Продукты 3,2%-2,4% - это стыд и позор

кхм.. в прошлом месяце только по продуктах выбрал 200 я и жена столько же + - , в прошлом также пригодились "красота и здоровье" это например и дорогущие анализы в эскулаб, салоны красоты, аптеки и т.д., в этом месяце продукты порезали с 4% до 3% :( . В этом месяце я выгреб весь кешбек за 1 одну покупку и еще наагитировал несколько человек . Меня все устраивает, только вот 500 грн маловато ну ничего есть еще карта жены и карты других родственников можно договориться 8). Кто учиться или кому по работе надо справочников энциклопедий каких купить 19% очень неплохо при цене справочника 500+ одними учебниками весь кешбек можно выгребать :roll:. Даже компанией в кино или на концерт сходить - приятно . Я б даже на животных не обиделся а закупил бы своему животным корма на ... вперед. Кто может быть недоволен не понимаю ... :|
Жду стройматериалы ... но это имхо слишком жирно будет, а посему маловероятно, разве что 2% насыпят
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 49
З нами з: 12.08.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 556557558559>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.