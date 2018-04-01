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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:54
Кащей написав: guntherhouse777 написав:
два месяца подряд набирал полное лукошко.
Дали КБ на этот месяц +1% К Вашему. (как у Импри)
а неокэшбэченные транзакции вообще были по карте?
по всем картам ВИЗА Эксима платится кешбек в зависимости от класса:
налог берут с него?
23 грн. прошли без КБ.
В пивной наливайке купил литр пива. Оказалось, 7399 Бизнес – сервис. О как...
Любая операция через пос должна быть с КБ. Это аксиома.
Сима. вроде бы, даже 5%- это здорово.
Но пул КК Моня-Тася-Алла дает почти те же самые 5% чистыми.
У меня не те обороты, чтобы из за максимум 0.5% кб платить 1-3К за голду.
В Ашане и так 10% КБ, в сельпо бумажками рассчитываюсь.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 20:31
Прикольно в FB - все недовольные апрельским кэшбеком и рассуждающие про сорта людей автоматически покидают группу
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Додано: Нед 01 кві, 2018 20:48
Vorlon написав:
Прикольно в FB - все недовольные апрельским кэшбеком и рассуждающие про сорта людей автоматически покидают группу
Отсев свинорылов категории "тварини".
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 01 кві, 2018 20:49
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 01 кві, 2018 21:24
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Додано: Нед 01 кві, 2018 21:47
Vorlon написав:
Прикольно в FB - все недовольные апрельским кэшбеком и рассуждающие про сорта людей автоматически покидают группу
Таки да. Моню можно только хвалить, за критику сразу банят))
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Додано: Нед 01 кві, 2018 22:05
guntherhouse777 написав:
В Ашане и так 10% КБ
вот с этого места, если можно, поподробнее
набил продуктами и красотой 500, порезало в этом месяце..
книжки под 19 порадовали, ждал их) так что в этом месяце на полку, Б5 в руки
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alexandr_kysil
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Додано: Пон 02 кві, 2018 04:59
alexandr_kysil написав: guntherhouse777 написав:
В Ашане и так 10% КБ
вот с этого места, если можно, поподробнее
набил продуктами и красотой 500, порезало в этом месяце..
книжки под 19 порадовали, ждал их) так что в этом месяце на полку, Б5 в руки
В лс.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 02 кві, 2018 06:24
guntherhouse777 написав: Кащей написав: guntherhouse777 написав:
два месяца подряд набирал полное лукошко.
Дали КБ на этот месяц +1% К Вашему. (как у Импри)
а неокэшбэченные транзакции вообще были по карте?
по всем картам ВИЗА Эксима платится кешбек в зависимости от класса:
налог берут с него?
23 грн. прошли без КБ.
В пивной наливайке купил литр пива. Оказалось, 7399 Бизнес – сервис. О как...
Любая операция через пос должна быть с КБ. Это аксиома.
Сима. вроде бы, даже 5%- это здорово.
Но пул КК Моня-Тася-Алла дает почти те же самые 5% чистыми.
У меня не те обороты, чтобы из за максимум 0.5% кб платить 1-3К за голду.
В Ашане и так 10% КБ, в сельпо бумажками рассчитываюсь.
Пардон, это на чём в Ашане 10% снять можно? Шо за банка?
РОШЕН
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