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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 06:27
guntherhouse777 написав: alexandr_kysil написав: guntherhouse777 написав:
В Ашане и так 10% КБ
вот с этого места, если можно, поподробнее
набил продуктами и красотой 500, порезало в этом месяце..
книжки под 19 порадовали, ждал их) так что в этом месяце на полку, Б5 в руки
В лс.
И мне пожалуйста!
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