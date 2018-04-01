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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 557558559560
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 06:27

  guntherhouse777 написав:
  alexandr_kysil написав:
  guntherhouse777 написав:В Ашане и так 10% КБ

вот с этого места, если можно, поподробнее :)

набил продуктами и красотой 500, порезало в этом месяце..
книжки под 19 порадовали, ждал их) так что в этом месяце на полку, Б5 в руки

В лс.

И мне пожалуйста!
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swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 07:21

swan forever
Так это давно известно для тех кто дружит со сбером России.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 07:54

Re: Monobank

clientage написав:
  dexter написав:Горох с Дубом сами этого хотели, все свинорылы у них, а олени в привате остались

Какие тут свинорылы в апреле?
У них ни нормальных стручков ни жёлудей щас нема, ну разве шо книжку какую почитать, да на роликах покататься :mrgreen: :mrgreen:
Книга подходящая есть - Три поросёнка.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:48

Re: Monobank

Хтось в курсі,скіпаси в касах на Буковелі йдуть під СПОРТ?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:06

t-step
  V2 написав:Будьте уважні та обережні із цими "свинячими рилами".
Буковель. Витяги та прокат спорядження. МСС - 7399 :shock:
Раніше ці самі точки давали 7999.
V2
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