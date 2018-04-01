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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 06:27
guntherhouse777 написав: alexandr_kysil написав: guntherhouse777 написав:
В Ашане и так 10% КБ
вот с этого места, если можно, поподробнее
набил продуктами и красотой 500, порезало в этом месяце..
книжки под 19 порадовали, ждал их) так что в этом месяце на полку, Б5 в руки
В лс.
И мне пожалуйста!
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Додано: Пон 02 кві, 2018 07:21
swan forever
Так это давно известно для тех кто дружит со сбером России.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 07:54
clientage написав: dexter написав:
Горох с Дубом сами этого хотели, все свинорылы у них, а олени в привате остались
Какие тут свинорылы в апреле?
У них ни нормальных стручков ни жёлудей щас нема, ну разве шо книжку какую почитать, да на роликах покататься
Книга подходящая есть - Три поросёнка.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 09:48
Хтось в курсі,скіпаси в касах на Буковелі йдуть під СПОРТ?
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Додано: Пон 02 кві, 2018 10:06
t-step
V2 написав:
Будьте уважні та обережні із цими "свинячими рилами".
Буковель. Витяги та прокат спорядження. МСС - 7399
Раніше ці самі точки давали 7999.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:04
V2 написав:t-step V2 написав:
Будьте уважні та обережні із цими "свинячими рилами".
Буковель. Витяги та прокат спорядження. МСС - 7399
Раніше ці самі точки давали 7999.
Вы так и не ответили мне тогда, пробовали ли платить на других точках?
А то я в марте был, не было категории у Мони, поэтому Экомаксимумом платил.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:18
WachtAmRhein написав: V2 написав:t-step V2 написав:
Будьте уважні та обережні із цими "свинячими рилами".
Буковель. Витяги та прокат спорядження. МСС - 7399
Раніше ці самі точки давали 7999.
Вы так и не ответили мне тогда, пробовали ли платить на других точках?
А то я в марте был, не было категории у Мони, поэтому Экомаксимумом платил.
Перепрошую, нагадайте про що саме йде мова?
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t-step
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:40
WachtAmRhein
На інших не пробував.
Відписався вже з дому.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:44
Ну что, налили лимит.
Вот вроде 20% и норм. Но, это ж всего на 100 баксов можно начитаться?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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