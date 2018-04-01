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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 558559560561
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:56

guntherhouse777 Можно и мне в ЛС? Как получить 10% КБ в Ашане? спасибо!
anders1984
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:00

WachtAmRhein
Скайпаси - біля 14 траси (недалеко від ВОДА). спорядження - біля 7-ої.
Які МСС видало у Вас?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:06

  V2 написав:WachtAmRhein
Скайпаси - біля 14 траси (недалеко від ВОДА). спорядження - біля 7-ої.
Які МСС видало у Вас?


Хз, кум платил за себя своей ЭКО, а у меня этого добра на 10 лет вперёд накуплено, с учётом поездки 2 раза в год.

Но вот супермаркет на первом паркинге оказывается ресторан.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:13

WachtAmRhein
Біля 7-ої кафе «Bugi.L» пройшло як кафе, заходив ще поруч в маркет - пройшло як маркет.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:15

Re: Monobank

  WachtAmRhein написав:а у меня этого добра на 10 лет вперёд накуплено

Скайпасів? Яким чином купували?
V2
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Повідомлень: 5074
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:21

  V2 написав:
  WachtAmRhein написав:а у меня этого добра на 10 лет вперёд накуплено

Скайпасів? Яким чином купували?


В магазине shop.bukovel.ua или как-то так. Было время мог себе позволить слить кучу денег на это дело. Теперь вот с 2011го года не покупал ничего, всё есть, кроме детских лыж, дочка выросла, приходится тратиться.
WachtAmRhein
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  #<1 ... 558559560561
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