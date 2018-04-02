Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:56
guntherhouse777 Можно и мне в ЛС? Как получить 10% КБ в Ашане? спасибо!
anders1984
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:00
WachtAmRhein Скайпаси - біля 14 траси (недалеко від ВОДА). спорядження - біля 7-ої. Які МСС видало у Вас?
V2
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:06
V2 написав: WachtAmRhein
Скайпаси - біля 14 траси (недалеко від ВОДА). спорядження - біля 7-ої.
Які МСС видало у Вас?
Хз, кум платил за себя своей ЭКО, а у меня этого добра на 10 лет вперёд накуплено, с учётом поездки 2 раза в год.
Но вот супермаркет на первом паркинге оказывается ресторан.
WachtAmRhein
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:13
WachtAmRhein Біля 7-ої кафе «Bugi.L» пройшло як кафе, заходив ще поруч в маркет - пройшло як маркет.
V2
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:15
WachtAmRhein написав:
а у меня этого добра на 10 лет вперёд накуплено
Скайпасів? Яким чином купували?
V2
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:21
V2 написав: WachtAmRhein написав:
а у меня этого добра на 10 лет вперёд накуплено
Скайпасів? Яким чином купували?
В магазине shop.bukovel.ua или как-то так. Было время мог себе позволить слить кучу денег на это дело. Теперь вот с 2011го года не покупал ничего, всё есть, кроме детских лыж, дочка выросла, приходится тратиться.
WachtAmRhein
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Додано: Пон 02 кві, 2018 15:25
вот это я понимаю - насвинорылил
Stringer
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Додано: Пон 02 кві, 2018 15:27
Может кому пригодится.
Львовский оперный театр заказ билетов через интернет - подорожи а не развлечения.
Vial
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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:09
guntherhouse777 написав:
В Ашане и так 10% КБ
Можно и мне в ЛС как в Ашане 10% КБ иметь. Спасибо.
Igor0078
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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:24
Igor0078 написав: guntherhouse777 написав:
В Ашане и так 10% КБ
Можно и мне в ЛС как в Ашане 10% КБ иметь. Спасибо.
https://www.sberbank.ua/visa_auchan/
isen
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