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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:41

Ну, это очень условные 10%.
Да, предложение хорошее, но это не 10%.
И жить ему - меньше месяца
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:43

  wig написав:Ну что, налили лимит.
Вот вроде 20% и норм. Но, это ж всего на 100 баксов можно начитаться?

Кому налили, а кому и нет.
У меня почему-то кешбек в этом месяце меньше чем у всех. Вот не пойму, толи в прошлом месяце где-то насвинорылил, толи не нахрюкав.
Я один такой, или есть ещё с обрезанным кешбеком? :roll:
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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  #<1 ... 559560561562
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