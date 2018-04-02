Ну, это очень условные 10%.
Да, предложение хорошее, но это не 10%.
И жить ему - меньше месяца
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:41
Ну, это очень условные 10%.
Да, предложение хорошее, но это не 10%.
И жить ему - меньше месяца
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:43
Кому налили, а кому и нет.
У меня почему-то кешбек в этом месяце меньше чем у всех.
Я один такой, или есть ещё с обрезанным кешбеком?
Востаннє редагувалось deneg net в Пон 02 кві, 2018 18:38, всього редагувалось 1 раз.
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:30
Может ваш аватар на форуме повлиял?
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:48
Порт Так наоборот должны добавить. Денег и так нет
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
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