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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:48
deneg net написав: Skiw написав:
Третий месяц забираю с обоих карт по 500 кб. Одну в прошлом месяце срезали, вторую в этом срезали:(
Так теперь обе обрезанные или обрезание только на один месяц?
По 1%, это шО много
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Додано: Пон 02 кві, 2018 20:50
mihasik написав: deneg net написав: Skiw написав:
Третий месяц забираю с обоих карт по 500 кб. Одну в прошлом месяце срезали, вторую в этом срезали:(
Так теперь обе обрезанные или обрезание только на один месяц?
По 1%, это шО много
Книги - нет.. продукты - да
Смотря с чем сравнивать...
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:18
deneg net написав: Skiw написав:
Третий месяц забираю с обоих карт по 500 кб. Одну в прошлом месяце срезали, вторую в этом срезали:(
Так теперь обе обрезанные или обрезание только на один месяц?
Обе
Skiw
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:22
mihasik написав: deneg net написав: Skiw написав:
Третий месяц забираю с обоих карт по 500 кб. Одну в прошлом месяце срезали, вторую в этом срезали:(
Так теперь обе обрезанные или обрезание только на один месяц?
По 1%, это шО много
Т.к. для меня в апреле доп.категорий больше 9% нет, а обувь и одежда уже раньше затарены, то да - много
Skiw
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:28
Skiw
Моня - жлоб!!!
Хрен с ним, буду чиркать Тазик и Аллочку - принципиально!
Звание свинорылых надо оправдывать
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
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