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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:48

  deneg net написав:
  Skiw написав:Третий месяц забираю с обоих карт по 500 кб. Одну в прошлом месяце срезали, вторую в этом срезали:(

Так теперь обе обрезанные или обрезание только на один месяц?

По 1%, это шО много
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:50

Re: Monobank

mihasik написав:
  deneg net написав:
  Skiw написав:Третий месяц забираю с обоих карт по 500 кб. Одну в прошлом месяце срезали, вторую в этом срезали:(

Так теперь обе обрезанные или обрезание только на один месяц?

По 1%, это шО много

Книги - нет.. продукты - да :) Смотря с чем сравнивать...
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:18

  deneg net написав:
  Skiw написав:Третий месяц забираю с обоих карт по 500 кб. Одну в прошлом месяце срезали, вторую в этом срезали:(

Так теперь обе обрезанные или обрезание только на один месяц?

Обе
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:22

  mihasik написав:
  deneg net написав:
  Skiw написав:Третий месяц забираю с обоих карт по 500 кб. Одну в прошлом месяце срезали, вторую в этом срезали:(

Так теперь обе обрезанные или обрезание только на один месяц?

По 1%, это шО много

Т.к. для меня в апреле доп.категорий больше 9% нет, а обувь и одежда уже раньше затарены, то да - много :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:28

Skiw
Моня - жлоб!!!
Хрен с ним, буду чиркать Тазик и Аллочку - принципиально!
Звание свинорылых надо оправдывать :D
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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  #<1 ... 560561562563
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