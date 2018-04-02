|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:48
deneg net написав: Skiw написав:
Третий месяц забираю с обоих карт по 500 кб. Одну в прошлом месяце срезали, вторую в этом срезали:(
Так теперь обе обрезанные или обрезание только на один месяц?
По 1%, это шО много
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 213
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:50
mihasik написав: deneg net написав: Skiw написав:
Третий месяц забираю с обоих карт по 500 кб. Одну в прошлом месяце срезали, вторую в этом срезали:(
Так теперь обе обрезанные или обрезание только на один месяц?
По 1%, это шО много
Книги - нет.. продукты - да
Смотря с чем сравнивать...
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1166
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:18
deneg net написав: Skiw написав:
Третий месяц забираю с обоих карт по 500 кб. Одну в прошлом месяце срезали, вторую в этом срезали:(
Так теперь обе обрезанные или обрезание только на один месяц?
Обе
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 498
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:22
mihasik написав: deneg net написав: Skiw написав:
Третий месяц забираю с обоих карт по 500 кб. Одну в прошлом месяце срезали, вторую в этом срезали:(
Так теперь обе обрезанные или обрезание только на один месяц?
По 1%, это шО много
Т.к. для меня в апреле доп.категорий больше 9% нет, а обувь и одежда уже раньше затарены, то да - много
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 498
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:28
Skiw
Моня - жлоб!!!
Хрен с ним, буду чиркать Тазик и Аллочку - принципиально!
Звание свинорылых надо оправдывать
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2448
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:09
Skiw написав: deneg net написав: Skiw написав:
Третий месяц забираю с обоих карт по 500 кб. Одну в прошлом месяце срезали, вторую в этом срезали:(
Так теперь обе обрезанные или обрезание только на один месяц?
Обе
прикольно. выходит если обрезали процент то это на долго.
чем больше читаю про карту мони тем больше убеждаюсь что карта скатывается в унылое Г.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 2866
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:21
mephala написав:
прикольно. выходит если обрезали процент то это на долго.
чем больше читаю про карту мони тем больше убеждаюсь что карта скатывается в унылое Г.
Технологически она изначально такая, но ради повышенных кэшбеков и выгодных курсов - можно терпеть.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2728
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|