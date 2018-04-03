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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 18:10
-25% от ставки - да копейки!
Вы и мобильный, наверное, пополняете на 5 грн с комиссией "всего" 2 грн.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:40
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:45
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:47
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