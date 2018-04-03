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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 17:14
Оплата на сайте yakaboo.ua просто картой проходит как Книги
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nikitasagan
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Додано: Вів 03 кві, 2018 18:10
mihasik написав:
По 1%, это шО много
-25% от ставки - да копейки!
Вы и мобильный, наверное, пополняете на 5 грн с комиссией "всего" 2 грн.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
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Gas
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Додано: Вів 03 кві, 2018 19:40
Gas написав: mihasik написав:
По 1%, это шО много
-25% от ставки - да копейки!
Вы и мобильный, наверное, пополняете на 5 грн с комиссией "всего" 2 грн.
Чет не понял про %
Пополняю на больше и без комиссии :-\
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mihasik
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Додано: Вів 03 кві, 2018 19:45
maxim2014 написав:
mihasik написав:По 1%, это шО много
Книги - нет.. продукты - да
Смотря с чем сравнивать...
10грн на тысячу гривен роли не играет
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mihasik
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Додано: Вів 03 кві, 2018 19:47
mihasik написав:
10грн на тысячу гривен роли не играет
10 грн на рівні 40 грн - грає
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casper12
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:03
Заметил, что с карты списывает за убер столько сколько он выставляет.
Это улучшения у моно или у убера?
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
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renegade
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:10
casper12 написав: mihasik написав:
10грн на тысячу гривен роли не играет
10 грн на рівні 40 грн - грає
Мы, наверное,говорим о разном.
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mihasik
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:30
renegade написав:
Заметил, что с карты списывает за убер столько сколько он выставляет.
Это улучшения у моно или у убера?
Может это из-за того, что с недавних пор курсы покупки/продажи у них отличаются всего на 1 копейку?
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Vorlon
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:40
Какой у них мсс? В какой категории?
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Skiw
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Skiw
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