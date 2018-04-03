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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 561562563564
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:14

Оплата на сайте yakaboo.ua просто картой проходит как Книги
nikitasagan
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Повідомлень: 1
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:10

  mihasik написав:По 1%, это шО много

-25% от ставки - да копейки! :lol:
Вы и мобильный, наверное, пополняете на 5 грн с комиссией "всего" 2 грн. :)
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:40

  Gas написав:
  mihasik написав:По 1%, это шО много

-25% от ставки - да копейки! :lol:
Вы и мобильный, наверное, пополняете на 5 грн с комиссией "всего" 2 грн. :)

Чет не понял про %
Пополняю на больше и без комиссии :-\
mihasik
 
Повідомлень: 217
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:45

  maxim2014 написав:
mihasik написав:По 1%, это шО много

Книги - нет.. продукты - да :) Смотря с чем сравнивать...

10грн на тысячу гривен роли не играет
mihasik
 
Повідомлень: 217
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:47

  mihasik написав:10грн на тысячу гривен роли не играет

10 грн на рівні 40 грн - грає
casper12
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Повідомлень: 687
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:03

Re: Monobank

Заметил, что с карты списывает за убер столько сколько он выставляет.

Это улучшения у моно или у убера?

Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
renegade
 
Повідомлень: 87
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:10

  casper12 написав:
  mihasik написав:10грн на тысячу гривен роли не играет

10 грн на рівні 40 грн - грає

Мы, наверное,говорим о разном.
mihasik
 
Повідомлень: 217
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:30

  renegade написав:Заметил, что с карты списывает за убер столько сколько он выставляет.

Это улучшения у моно или у убера?

Может это из-за того, что с недавних пор курсы покупки/продажи у них отличаются всего на 1 копейку?
Vorlon
 
Повідомлень: 5524
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Подякував: 322 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:40

Aliexpress

Какой у них мсс? В какой категории?
Беглый поиск не дал результат :(
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 499
З нами з: 04.04.15
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Подякували: 42 раз.
 
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  #<1 ... 561562563564
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