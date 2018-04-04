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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 562563564565
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:54

Skiw
Беглый поиск говорит о том, что это лотерея.
5964, 5399, 5311 итд.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:16

Re: Monobank

renegade написав:Заметил, что с карты списывает за убер столько сколько он выставляет.

Это улучшения у моно или у убера?

Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Справа в тому, що курс долара в Убера та Моні співпали. Рахунок Вам виставили в доларах, а моня конвертнув в гривні по своєму курсу
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:46

  Poleg написав:Skiw
Беглый поиск говорит о том, что это лотерея.
5964, 5399, 5311 итд.

Спс
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:05

  alexandr_kysil написав:
  mihasik написав:это о том, что КБ по продуктам 30 вместо 40 с 1к это куда менее приятно, чем 190 вместо 200 за книги
и я с этим согласен. в этом месяце кб выгребаю книгами, продукты тарю с б5

У меня таких сумм на продукты нет,чтоб 1% сильно играл роль.
А так,у меня 3%, у жены 4% можно и с одной скупаться ;-)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:39

платежи в ОСББ за содержание дома и придомовых территорий можно оплачивать без комиссии кредитными?
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emeta
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:56

  mihasik написав:
  alexandr_kysil написав:
  mihasik написав:это о том, что КБ по продуктам 30 вместо 40 с 1к это куда менее приятно, чем 190 вместо 200 за книги
и я с этим согласен. в этом месяце кб выгребаю книгами, продукты тарю с б5

У меня таких сумм на продукты нет,чтоб 1% сильно играл роль.
А так,у меня 3%, у жены 4% можно и с одной скупаться ;-)

В супермаркете много чего под видом продуктов можно взять. 3%+4% у меня в марте было а теперь 3%+3% - обжираться придется :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:18

  emeta написав:платежи в ОСББ за содержание дома и придомовых территорий можно оплачивать без комиссии кредитными?

Залежить яким макаром будете платити?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:28

Re: Monobank

  Skiw написав:В супермаркете много чего под видом продуктов можно взять. 3%+4% у меня в марте было а теперь 3%+3% - обжираться придется

3% грязными не интересно совсем. Лучше экзот категорию выбрать.
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wig
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