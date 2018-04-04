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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:54
Skiw
Беглый поиск говорит о том, что это лотерея.
5964, 5399, 5311 итд.
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Poleg
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Додано: Вів 03 кві, 2018 23:16
renegade написав:Заметил, что с карты списывает за убер столько сколько он выставляет.
Это улучшения у моно или у убера?
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Справа в тому, що курс долара в Убера та Моні співпали. Рахунок Вам виставили в доларах, а моня конвертнув в гривні по своєму курсу
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undeadserf
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Додано: Вів 03 кві, 2018 23:46
Poleg написав:Skiw
Беглый поиск говорит о том, что это лотерея.
5964, 5399, 5311 итд.
Спс
Skiw
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Skiw
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Додано: Сер 04 кві, 2018 16:05
alexandr_kysil написав: mihasik написав:
это о том, что КБ по продуктам 30 вместо 40 с 1к это куда менее приятно, чем 190 вместо 200 за книги
и я с этим согласен. в этом месяце кб выгребаю книгами, продукты тарю с б5
У меня таких сумм на продукты нет,чтоб 1% сильно играл роль.
А так,у меня 3%, у жены 4% можно и с одной скупаться
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mihasik
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Додано: Сер 04 кві, 2018 17:39
платежи в ОСББ за содержание дома и придомовых территорий можно оплачивать без комиссии кредитными?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: Сер 04 кві, 2018 17:56
mihasik написав: alexandr_kysil написав: mihasik написав:
это о том, что КБ по продуктам 30 вместо 40 с 1к это куда менее приятно, чем 190 вместо 200 за книги
и я с этим согласен. в этом месяце кб выгребаю книгами, продукты тарю с б5
У меня таких сумм на продукты нет,чтоб 1% сильно играл роль.
А так,у меня 3%, у жены 4% можно и с одной скупаться
В супермаркете много чего под видом продуктов можно взять. 3%+4% у меня в марте было а теперь 3%+3% - обжираться придется
Skiw
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Skiw
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Додано: Сер 04 кві, 2018 18:18
emeta написав:
платежи в ОСББ за содержание дома и придомовых территорий можно оплачивать без комиссии кредитными?
Залежить яким макаром будете платити?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 04 кві, 2018 18:28
Skiw написав:
В супермаркете много чего под видом продуктов можно взять. 3%+4% у меня в марте было а теперь 3%+3% - обжираться придется
3% грязными не интересно совсем. Лучше экзот категорию выбрать.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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