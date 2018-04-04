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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 563564565566
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:00

mihasik
Может, стрельнет. То же такси, вдруг скидочные купоны закончатся а ехать - надо.
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