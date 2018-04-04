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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 563564565566
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:00

mihasik
Может, стрельнет. То же такси, вдруг скидочные купоны закончатся а ехать - надо.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:04

  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:платежи в ОСББ за содержание дома и придомовых территорий можно оплачивать без комиссии кредитными?

Залежить яким макаром будете платити?


А як це робити потрібно?

в разделе другие платежи, коммуналка
забиваю реквизиты..
комиссия 0 грн
а что значит графа "За использование кредитных средств"?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:42

  emeta написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:платежи в ОСББ за содержание дома и придомовых территорий можно оплачивать без комиссии кредитными?

Залежить яким макаром будете платити?


А як це робити потрібно?

в разделе другие платежи, коммуналка
забиваю реквизиты..
комиссия 0 грн
а что значит графа "За использование кредитных средств"?


Расклад такой:

В любом разделе оплата коммуналки с кредитных при наличии ранее введенных реквизитов моней - бесплатно.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:56

Re: Monobank

Смиявсь :D
Пока что планируем запустить в Британии аналог Monobank в Украине с некоторыми ограничениями. Пока что мы там не будем кредитовать, потому что еще не очень понимаем рынок. Не будем там принимать депозиты. В основном это будет платежная функция. Плюс мы планируем сделать больше акцент на социальных связях, развлечении.

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dengon
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  #<1 ... 563564565566
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