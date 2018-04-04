mihasik
Может, стрельнет. То же такси, вдруг скидочные купоны закончатся а ехать - надо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:00
mihasik
Может, стрельнет. То же такси, вдруг скидочные купоны закончатся а ехать - надо.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 22:04
А як це робити потрібно?
в разделе другие платежи, коммуналка
забиваю реквизиты..
комиссия 0 грн
а что значит графа "За использование кредитных средств"?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Чет 05 кві, 2018 08:42
Расклад такой:
В любом разделе оплата коммуналки с кредитных при наличии ранее введенных реквизитов моней - бесплатно.
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:56
Re: Monobank
Смиявсь
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