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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 564565566567568>
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:00

mihasik
Может, стрельнет. То же такси, вдруг скидочные купоны закончатся а ехать - надо.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:04

  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:платежи в ОСББ за содержание дома и придомовых территорий можно оплачивать без комиссии кредитными?

Залежить яким макаром будете платити?


А як це робити потрібно?

в разделе другие платежи, коммуналка
забиваю реквизиты..
комиссия 0 грн
а что значит графа "За использование кредитных средств"?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:42

  emeta написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:платежи в ОСББ за содержание дома и придомовых территорий можно оплачивать без комиссии кредитными?

Залежить яким макаром будете платити?


А як це робити потрібно?

в разделе другие платежи, коммуналка
забиваю реквизиты..
комиссия 0 грн
а что значит графа "За использование кредитных средств"?


Расклад такой:

В любом разделе оплата коммуналки с кредитных при наличии ранее введенных реквизитов моней - бесплатно.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:56

Re: Monobank

Смиявсь :D
Пока что планируем запустить в Британии аналог Monobank в Украине с некоторыми ограничениями. Пока что мы там не будем кредитовать, потому что еще не очень понимаем рынок. Не будем там принимать депозиты. В основном это будет платежная функция. Плюс мы планируем сделать больше акцент на социальных связях, развлечении.

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dengon
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:55

Re: Monobank

А чего Амазон в этом месяце не книги, а прочее стало?
Arh_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:58

Re: Monobank

Насвинорилили.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:01

  Arh_ua написав:А чего Амазон в этом месяце не книги, а прочее стало?


книги как и было, но горох спалил и подменяет фактическое мсс по данному мерчантц на выгодную ему категорию .. т.е. когда ошибка в мсс не в вашу пользу - они говорят а что мы можем сделать ... торговая точка так подала, что они не кино, а кафе ... а тут когда в вашу пользу - они делают как выгодно им выпилив конкретного мерчанта.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:04

  IMPRINTER написав:
  Arh_ua написав:А чего Амазон в этом месяце не книги, а прочее стало?


книги как и было, но горох спалил и подменяет фактическое мсс по данному мерчантц на выгодную ему категорию .. т.е. когда ошибка в мсс не в вашу пользу - они говорят а что мы можем сделать ... торговая точка так подала, что они не кино, а кафе ... а тут когда в вашу пользу - они делают как выгодно им выпилив конкретного мерчанта.

Так это уже Горох верблюда гонит! :mrgreen:
С кем поведёшьси, таво и наберёшьси :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:04

  IMPRINTER написав:книги как и было, но горох спалил и подменяет фактическое мсс по данному мерчантц на выгодную ему категорию .. т.е. когда ошибка в мсс не в вашу пользу - они говорят а что мы можем сделать ... торговая точка так подала, что они не кино, а кафе ... а тут когда в вашу пользу - они делают как выгодно им выпилив конкретного мерчанта.

Это уже превращается в игру кто-кого.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:05

Re: Monobank

Arh_ua написав:А чего Амазон в этом месяце не книги, а прочее стало?

Спросите в поддержке мсс на который подменяют амазон. Запишем в справочник по свинорыловедению.
korovas2
 
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