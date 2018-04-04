Пока что планируем запустить в Британии аналог Monobank в Украине с некоторыми ограничениями. Пока что мы там не будем кредитовать, потому что еще не очень понимаем рынок. Не будем там принимать депозиты. В основном это будет платежная функция. Плюс мы планируем сделать больше акцент на социальных связях, развлечении.
Arh_ua написав:А чего Амазон в этом месяце не книги, а прочее стало?
книги как и было, но горох спалил и подменяет фактическое мсс по данному мерчантц на выгодную ему категорию .. т.е. когда ошибка в мсс не в вашу пользу - они говорят а что мы можем сделать ... торговая точка так подала, что они не кино, а кафе ... а тут когда в вашу пользу - они делают как выгодно им выпилив конкретного мерчанта.
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Arh_ua написав:А чего Амазон в этом месяце не книги, а прочее стало?
книги как и было, но горох спалил и подменяет фактическое мсс по данному мерчантц на выгодную ему категорию .. т.е. когда ошибка в мсс не в вашу пользу - они говорят а что мы можем сделать ... торговая точка так подала, что они не кино, а кафе ... а тут когда в вашу пользу - они делают как выгодно им выпилив конкретного мерчанта.
Так это уже Горох верблюда гонит! С кем поведёшьси, таво и наберёшьси
IMPRINTER написав:книги как и было, но горох спалил и подменяет фактическое мсс по данному мерчантц на выгодную ему категорию .. т.е. когда ошибка в мсс не в вашу пользу - они говорят а что мы можем сделать ... торговая точка так подала, что они не кино, а кафе ... а тут когда в вашу пользу - они делают как выгодно им выпилив конкретного мерчанта.
Это уже превращается в игру кто-кого.
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